В Челябинске мужчина украл ноутбук и товар в табачном магазине

Злоумышленник разбил стеклянную дверь доской

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Челябинские полицейские разыскивают мужчину, который в ночь на 19 мая украл ноутбук и товар из вейп-шопа по улице Комарова, 110. Об этом сегодня, 23 мая, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

ЧП зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина разбивает стекло витрины и проникает внутрь. В самом магазине также оказались разнесенными витрины с товаром и пропал ноутбук.

«Личность мужчины установлена, ведется его розыск», — уточнили в УМВД по Челябинску.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).