В Челябинске мужчина украл из автоцентра слесарный стол и автоподъемник

Ущерб составил около 320 тысяч рублей

Сотрудники отдела полиции «Северо-Западный» УМВД по Челябинску задержали 46-летнего бывшего работника автоцентра на Университетской Набережной по подозрению в краже слесарного стола и подъемника. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в ГУ МВД по региону.

В дежурную часть обратился 61-летний сотрудник уже не действующего автоцентра с заявлением о пропаже дорогого оборудования.

Вскоре подозреваемого задержали.

«Установлено, что похищенное имущество подозреваемый отогнал на эвакуаторе в гараж, чтобы привести в порядок и пользоваться им», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).