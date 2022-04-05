В Челябинске мужчина украл горнолыжное оборудование на 100 тысяч рублей

Похищенное подозреваемый взял в аренду под залог документа

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Его подозревают в хищении горнолыжного оборудования из магазина спортивных товаров. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, подозреваемый арендовал в магазине спорттоваров на улице Пушкина горнолыжное оборудование под залог документа.

«Когда срок аренды закончился, молодой человек так и не вернул товар. Оказалось, что комплект он продал практические сразу, деньги присвоил, а документ планировал восстановить», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении парня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.