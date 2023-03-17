В Челябинске мужчина угнал Toyota и вымогал деньги у хозяина авто

Подозреваемый устроил для потерпевшего настоящий квест

В Челябинске задержали 33-летнего мужчину по подозрению в угоне автомобиля Toyota Prius и вымогательстве. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в УМВД по городу.

В отдел полиции «Курчатовский» обратился 43-летний владелец авто. Он припарковал машину у дома по Краснопольскому проспекту накануне вечером, а к утру не обнаружил ее на месте.

«На лобовом стекле соседней машины была оставлена записка с номерами телефона и банковской карты. Заявитель позвонил по указанному номеру, и мужчина, взявший трубку, пообещал вернуть машину, если потерпевший перечислит ему пять тысяч рублей. Заявитель отправил деньги, и ему сообщили, что ключи от автомобиля находятся в киоске по улице Молодогвардейцев. Получив ключи, потерпевший попытался узнать местонахождение машины, на что у него снова потребовали деньги. Мужчина перевел пять тысяч рублей, но автомобиль в указанном месте не нашел и обратился в полицию», — сообщили в городском УМВД.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого. Он ранее судим. Автомобиль, припаркованный во дворе на улице Солнечной, возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Решается вопрос о возбуждении дела о вымогательстве (статья 163 УК РФ).