В Челябинске мужчина угнал машину, чтобы вернуться домой в Троицк

Полицейские задержали подозреваемого и вернули машину владелице

У жительницы Тракторозаводского района Челябинска угнали машину прямо из двора дома. Злоумышленник воспользовался транспортом, чтобы добраться домой в Троицкий район, но не доехал и бросил украденный Daewoo Matiz на дороге между городами. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в УМВД по Челябинску.



Полицейские задержали 21-летнего мужчину из Троицкого района как подозреваемого в угоне. В день хищения он был в гостях у потерпевшей с их общим знакомым.

Следствие предполагает, что злоумышленник украл ключи от машины перед уходом и уехал на «Матизе» домой. Но машина заглохла в пути, и угонщик доехал до Троицкого района на попутках.

Машину нашли на 27-м километре автодороги Челябинск—Троицк и вернули владелице. В тракторозаводском отделе полиции завели уголовное дело за угон без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.