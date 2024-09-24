В Челябинске мужчина угнал грузовик, который долго стоял на парковке

Автомобиль он завел отверткой

В Челябинске задержали 53-летнего мужчину, угнавшего грузовик ЗИЛ. Автомобиль был припаркован рядом с домом по улице Хлебозаводской, сообщили в ГУ МВД по региону.

В полицию обратился владелец машины. Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого и обнаружили грузовик на его садовом участке. Мужчина пояснил, что грузовик долго стоит на парковке, и решил его угнать.

«Ночью он проник в автомобиль, завел его при помощи отвертки и уехал», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении авто без цели хищения (статья 166 УК РФ).