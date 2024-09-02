В Челябинске мужчина угнал «Газель» и поехал в Еманжелинск

Не добравшись до места назначения, подозреваемый бросил машину на дороге

В Челябинске задержали 25-летнего ранее судимого мужчину, угнавшего «Газель». Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Грузовик был припаркован на улице Дарвина. Злоумышленник заметил оставленный в замке зажигания ключ и угнал машину.

«На выезде из Челябинска у угонщика открылась дверь „Газели“, и водитель проезжающего мимо авто посигналил ему фарами. Испугавшись, что его может догонять потерпевший, подозреваемый бросил машину и скрылся», — рассказали в региональном полицейском главке.

Оперативники установили личность угонщика, возбуждено уголовное дело.