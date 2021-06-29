В Челябинске мужчина ударил ветерана возле подъезда

Пострадавший получил травмы и был госпитализирован

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Возле подъезда дома № 85 по Комсомольскому проспекту мужчина ударил 85-летнего ветерана труда. Пожилой челябинец упал, ударился о стену и получил сотрясение мозга. Об этом рассказали родственники потерпевшего. Они обратились в полицию.

Инцидент произошел накануне утром, 28 июня. Происшествие попало на камеру наблюдения домофона. На кадрах видно, как пенсионер поднимается на крыльцо подъезда, в это время на улицу выходят мужчина со спутницей. Молодой человек задевает ветерана плечом, на что, видимо, получает замечание. Тут же мужчина, вышедший из подъезда, отправляет старика в нокаут, затем пытается поднять за ногу. После этого пара разворачивается и уходит.

«Мы написали заявление в полицию. Дедушка получил ушиб ребер, сотрясение мозга и порез кожи головы. Он находится в больнице», — рассказал внук потерпевшего.

Челябинская полиция по факту происшествия проводит проверку, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городского УМВД.

Как ранее писал наш сайт, 26-летнего челябинца привлекли в административной ответственности за побои, нанесенные пожилому мужчине во дворе дома в Чурилово. Мужчина избил пенсионера руками и ногами.