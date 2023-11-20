В Челябинске мужчина ударил ножом чужую собаку

Животное скончалось

В Челябинске местный житель ударил ножом в живот таксу, которая гуляла во дворе со своим хозяином. На следующее утро, несмотря на оказанную собаке помощь, она скончалась. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 16 ноября на улице Островского. Известно, что собака гавкнула на проходящего мимо мужчину, который громко кричал, и тот начал высказывать свое недовольство хозяину животного. Вероятно, мужчины повздорили, и сначала подозреваемый ушел, но потом вернулся с ножом и вонзил его в собаку.

Животное сразу же отвезли в ветклинику, где ему сделали операцию. Однако она не помогла, и на следующий день собака скончалась.

«Сообщение было зарегистрировано вечером 16 ноября в отделе полиции „Курчатовский“. Все участники инцидента установлены и опрошены, проведена работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“)»,— уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое может грозить нападавшему, — лишение свободы на срок до трех лет.