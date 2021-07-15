В Челябинске мужчина сорвался с балкона на седьмом этаже

От полученных травм он скончался

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Сегодня, 15 июля, в Ленинском районе Челябинска мужчина сорвался с карниза балкона на седьмом этаже дома по улице Шота Руставели. Мужчина скончался. Информацию об этом ИА «Первое областное» сообщили в правоохранительных органах.

Очевидцы вызвали сотрудников МЧС по номеру 112, когда увидели мужчину, повисшего на карнизе. Прибывшие специалисты развернули автолестницу, однако пожарный не успел добраться до пострадавшего — мужчина сорвался вниз.

«Развернуть куб жизни не представлялось возможным: возле дома много кустарников», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Челябинец от полученных травм скончался на месте. Пока в правоохранительных органах нет данных о его личности.