В Челябинске мужчина смертельно ранил знакомого и пытался сжечь его вещи в печи

Подозреваемый ранее судим

Сотрудники полиции задержали 37‑летнего челябинца по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его знакомого (статья 111 УК РФ). Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону.

О пропаже 50-летнего челябинца в полицию сообщила его сожительница. Оперативники быстро установили, с кем последний раз виделся пропавший.

«Оказалось, что это 37-летний ранее судимый мужчина. Он признался, что выпивал с пропавшим в своем доме, поссорился с ним, ударил ножом, а потом испугался содеянного. Спрятав тело в доме, подозреваемый попытался избавиться от вещей погибшего», — рассказали в ГУ МВД по региону.