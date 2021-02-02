В Челябинске мужчина скончался во время тренировки по пинг-понгу

Реанимационные действия не принесли результата

В Челябинске вечером 1 февраля во Дворце спорта по улице Российской скончался 64-летний мужчина. Ему стало плохо во время тренировки по настольному теннису.

«Это любители, он просто занимался ходил. Позднее время, у нас в школе медика нет по штату. „Скорая“ приехала быстро, оказывали реанимационные действия, к сожалению, безуспешно», — прокомментировал директор спортшколы «Юпитер» Юрий Селифонов.

Известно, что мужчине стало плохо, он присел отдохнуть, начал синеть и задыхаться.

«„Скорая“ была на месте через восемь минут, провели сердечно-легочную реанимацию, но без эффекта», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, на прошлой неделе в МФЦ по улице Труда скончалась посетительница.