В Челябинске мужчина силой заталкивал девушку в машину

В полиции проведут проверку

Вечером 27 сентября в Челябинске на улице Доватора мужчина силой заталкивал девушку в машину, игнорируя ее крики. Видео в редакцию ИА «Первое областное» прислали очевидцы.

«Девушка кричала, пыталась вырваться. Один из водителей остановился, чтобы выяснить, в чем дело. Мужчина, который запихивал девушку в машину, ответил, что это его дочь»,— рассказали очевидцы.

В городском управлении МВД ИА «Первое областное» ответили, что заявлений по этому инциденту не поступало. Но правоохранители инициируют проверку.

«Владелец машины будет установлен и приглашен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств»,— уточнили в ведомстве.