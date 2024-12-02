В Челябинске мужчина с пистолетом попытался ограбить кулинарию

Нападавший получил отпор от продавца и посетителя

В минувшее воскресенье, 1 декабря, в Челябинске мужчина с пистолетом ворвался в кулинарию, расположенную на улице Университетской Набережной, и, угрожая продавцу, попытался вытащить деньги из кассы. Но воплотить задуманное не получилось: продавец и посетитель дали нападавшему отпор и вызвали полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Нападавшим оказался 41-летний ранее судимый местный житель. При себе у него был пневматический пистолет — именно им мужчина угрожал продавцу кулинарии. Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.