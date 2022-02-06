В Челябинске мужчина с ножом ограбил местного жителя

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания

В Тракторозаводском районе Челябинска местный житель, угрожая ножом мужчине, похитил у него сотовый телефон и комплектующие для компьютера и скрылся. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, ему грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в общежитии, расположенном по проспекту Ленина. 31-летний потерпевший рассказал полицейским, что между ним и малознакомым ему мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний схватил нож и, угрожая расправой, похитил сотовый телефон и комплектующие для компьютера. Ущерб челябинец оценил в 9,5 тысячи рублей.

«В ходе проведения мероприятий полицейские полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску совместно с районным участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя. Похищенное имущество подозреваемый сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до десяти лет.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.