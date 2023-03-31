В Челябинске выясняют обстоятельства гибели мужчины, чье тело сегодня, 31 марта, было обнаружено на железнодорожных путях в районе улицы Новомеханической. По словам очевидцев, он прыгнул с автомобильного моста на Меридиане. Об этом сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Сигнал о происшествии поступил на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. На место выехали экстренные службы, в том числе спасатели Челябинской городской службы спасения. Они и обнаружили труп.
«На вид погибшему 50—55 лет. Документы отсутствовали. Мы транспортировали тело с железнодорожных путей и передали сотрудникам полиции», — рассказали спасатели.
Обстоятельства происшествия выясняются.