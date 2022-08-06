В Челябинске мужчина пытался спрыгнуть с балкона шестого этажа

Спасатели и полицейские уговорили его вернуться в квартиру

Сегодня, 6 августа, в микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске мужчина пытался спрыгнуть с балкона шестого этажа. Прибывшие на помощь пожарные уговорили мужчину вернуться в квартиру, полицейские провели с ним беседу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как рассказали очевидцы в паблике «Академ Риверсайд|Челябинск Сити|Соседи» в социальной сети «ВКонтакте», с раннего утра мужчина, проживающий в доме № 97 по улице Университетской набережной, громко кричал, просил вызвать полицию, а затем порывался спрыгнуть с балкона.

Местные жители вызвали пожарных. Выезд спасателей подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Выезжали 2 автолестницы, 1 автоцистерна. Разворачивали „куб жизни“. В итоге гражданин скинул ключи сотрудникам полиции, которые с ними вошли в квартиру и вели беседу»,— уточнили в ведомстве.

Очевидцы также сообщили, что после беседы мужчину вывели из дома и куда-то увезли. Вероятно, дальнейшие разбирательства проходили либо в медицинском учреждении, либо в отделении полиции.