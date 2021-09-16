В Челябинске мужчина пытался сделать закладку наркотика на детской железной дороге

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники транспортной полиции во время профилактического мероприятия «Закладчик» задержали на станции «Водная» в парке Гагарина мужчину, пытавшегося спрятать наркотик на детской железной дороге. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте.

При личном досмотре у 36-летнего жителя Челябинска оперативники нашли сверток с порошком. Позже исследование показало, что мужчина намеревался сделать закладку метилэфедрона.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинске задержали женщину, которая делала закладки с наркотиками во дворах жилых домов со своим маленьким ребенком.