В Челябинске мужчина пытался поступить в колледж по фиктивному аттестату

Теперь несостоявшийся студент попал под уголовную статью

В Челябинске 37-летний мужчина подал документы для зачисления в профессиональный колледж «Сфера», однако оказалось, что предъявленный школьный аттестат ему не принадлежит. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, директор колледжа узнал, что поступающий не числится в книге учета записи выданных аттестатов и документ об окончании 9 классов не получал.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)», — рассказали в прокуратуре.

Расследование дела находится на контроле у ведомства.