В Челябинске мужчина прыгал на чужом авто и разбил его

Владельцы автомобиля обратились в полицию

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска молодой мужчина решил полежать на багажнике чужого припаркованного авто, а потом попрыгал на крыше машины. Об этом Первому областному информагентству рассказала владелица поврежденной «Лады».

«Это случилось днем 25 июля, смотрели по камерам домофона. Молодой человек, видимо, в алкогольном (или наркотическом) опьянении лежит на багажнике нашей машины, потом скачет по ней. Лобовое стекло вдребезги, крыша помята. Сегодня машина, а завтра он на что будет способен? Написали заявление в полицию, личность его установлена, с нами на связь он не выходит», — рассказала женщина.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

«Обращение зарегистрировано, проводится проверка», — уточнили Первому областному информагентству в УМВД по Челябинску.

Позже в полиции обещали более детально прокомментировать инцидент.

UPD: в УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что установлен мужчина, повредивший авто. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель. Он объяснил свои действия опьянением. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.