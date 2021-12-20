В Челябинске мужчина провалился под лед реки Миасс

Пострадавший не подавал признаков жизни, когда его достали спасатели

Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что мужчина провалился под лед реки Миасс. По данным Первого областного информагентства, ЧП случилось в районе дома № 11 по улице Набережной.

«Уже через несколько минут сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и челябинской городской службы спасения были на месте: в 15 метрах от берега находился мужчина. Спасатели извлекли пострадавшего и передали работникам скорой помощи. Мужчина признаков жизни не подавал», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Как ранее сообщал наш сайт, ежегодно с наступлением холодов ГУ МЧС по Челябинской области предупреждает южноуральцев об опасностях прогулок по тонкому, еще совсем не окрепшему льду водоемов.