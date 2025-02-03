В Челябинске мужчина прописал в своей квартире 26 иностранцев

Дело передано в суд

Житель Металлургического района Челябинска прописал в квартире дома по улице 60‑летия Октября 26 иностранцев, сообщили в ГУ МВД по региону.

39-летний обвиняемый за деньги поставил на учет мигрантов, но фактически предоставлять им жилье не собирался.

«Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. Уголовное дело направлено в суд Металлургического района для рассмотрения по существу», — рассказали в региональном полицейском главке.

В феврале в России введут административную ответственность для мигрантов за нарушение правил въезда в страну.

