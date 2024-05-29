В Челябинске мужчина пойдет под суд за жестокое убийство продавца ритуального магазина

Обвиняемый расправился с женщиной с целью ограбления

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело 48-летнего жителя Нязепетровска. Его обвиняют в разбое, убийстве, уничтожении чужого имущества и надругательстве над телами умерших (статьи 162 УК РФ, 105 УК РФ, 167 УК РФ, 244 УК РФ). Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый задумал похитить деньги их магазина ритуальных услуг, где работала его 54-летняя знакомая. Мужчина проник в частный дом потерпевшей, насмерть забил ее гвоздодером, а затем надругался над телом. После этого обвиняемый нашел ключи от магазина и похитил выручку в размере около 240 тысяч рублей.

«На ворованные деньги он купил себе телефон, планшет, одежду и обувь. Спустя сутки подозреваемого задержали», — рассказали в областной прокуратуре.

Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за убийство, разбой и насильственные действия сексуального характера. Дело рассмотрит Челябинский областной суд.