В Челябинске мужчина пойдет под суд за жестокое обращение с собакой

Обвиняемый, по версии следствия, ударил пса ножом

В Курчатовском мировом суде Челябинска рассмотрят дело 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и три раза ударил ножом собаку своей дочери.

«Благодаря тому, что собаке своевременно оказана квалифицированная ветеринарная помощь, в том числе переливание крови, ее жизнь удалось спасти. По показаниям одного из свидетелей, обвиняемый умышленно нанес последний удар собаке в то время, когда она лежала на полу, истекая кровью, и не представляла для подсудимого никакой опасности», — рассказали в областной прокуратуре.

Животное передали в частный приют.