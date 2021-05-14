В Челябинске мужчина пойдет под суд за подкуп таможенника

Житель Казахстана пытался перевезти немаркированные шины





Челябинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Казахстан. Его обвиняют в даче взятки таможеннику. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2021 года на контрольно-пропускном пункте «Троицкий» при осмотре сотрудниками Челябинской таможни транспортного средства установлено, что в автомобиле перевозятся шины без обязательной маркировки средствами идентификации.

Гражданин Республики Казахстан за пропуск транспортного средства, перевозившего автомобильные шины в Россию, предложил сотруднику таможни взятку — 180 тысяч рублей. Часть суммы в размере 1000 долларов США иностранец передал должностному лицу, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Однако сотрудник таможни отказался взять деньги.

В отношении перевозчика шин было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).

Челябинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.