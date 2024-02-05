В Челябинске мужчина пойдет под суд за убийство сожительницы в супермаркете

Погибшая находилась на работе

В Челябинске завершено расследование дела в отношении неоднократно судимого 46-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве 41-летней сожительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось 9 ноября прошлого года. Обвиняемый пришел днем в супермаркет на улице Салютной, где работала его сожительница, достал нож и шесть раз ударил им потерпевшую. Мужчина был пьян и поссорился с погибшей на почве ревности.

Женщина скончалась в больнице 26 ноября.

Дело передано в суд.

В октябре прошлого года 42-летний мужчина поссорился с сожительницей и напал на нее с ножом в алкомаркете, где работала потерпевшая. Под горячую руку попали и коллеги женщины.