В Челябинске мужчина пойдет под суд за убийство сожительницы в съемной квартире

Тело девушки обнаружила хозяйка жилья

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело 24-летнего челябинца, обвиняемого в убийстве сожительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый поссорился со своей 24-летней сожительницей и 10 раз ударил ее в шею ножом. Тело девушки он оставил в комнате. В марте хозяйка квартиры пришла за арендной платой и нашла труп.

«В течение нескольких месяцев обвиняемый вел страницу потерпевшей от ее имени, общался с друзьями и матерью погибшей», — рассказали в областной прокуратуре.

Женщина заявила гражданский иск о возмещении морального вреда на 7,5 миллиона рублей.