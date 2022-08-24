Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 24-летнего таджика. Он пойдет под суд по обвинению в убийстве (пункты «д», «к» части 2 статьи 105 УК Р), изнасиловании (пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ), краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и похищении документов (часть 2 статьи 325 УК РФ). Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, 13 сентября прошлого года обвиняемый пришел в салон эротического массажа, организованный в одной из квартир дома на улице Чайковского, и убил 34-летнюю сотрудницу. Перед этим он жестоко избил, а потом изнасиловал жертву. Поначалу ничего не было известно о мотиве страшного поступка. Позже выяснилось, что мигрант украл вещи и деньги погибшей.
«Совершив преступление, похитил из сумки женщины сотовый телефон, денежные средства в сумме свыше 10 тысяч рублей и ее паспорт», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Уголовное дело направлено в суд.
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