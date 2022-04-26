В Челябинске мужчина пойдет под суд за убийство любовницы

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве. Об этом сегодня, 26 апреля, рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, вечером 10 февраля мужчина находился в квартире своей любовницы на улице Болейко. Вместе они употребляли спиртное. В какой-то момент на почве ревности обвиняемый нанес 50-летней женщине несколько ударов кухонным ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

«Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за причинение тяжкого вреда здоровью, отбывал наказание в местах лишения свободы, имеет двоих несовершеннолетних детей. В ходе предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в региональной прокуратуре.

По части 1 статьи 105 УК РФ челябинцу грозит до 15 лет лишения свободы.