В Челябинске мужчина пойдет под суд за убийство и поджог

Обвиняемый зарезал потерпевшую в квартире

Прокуратура Тракторозаводского района направила в суд уголовное дело 40-летнего челябинца, обвиняемого в убийстве и поджоге (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в мае обвиняемый находился в квартире потерпевшей по улице Карпенко, во время распития алкоголя поссорился с ней, а затем убил ножом и несколькими ударами по голове.

«После убийства мужчина поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Ущерб составил около 600 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре области.

На недвижимость обвиняемого наложен арест.