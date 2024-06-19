В Челябинске мужчина пойдет под суд за убийство беременной женщины на глазах ее дочери

Ранее обвиняемому должны были назначить принудительное лечение

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего челябинца. Он пойдет под суд за убийство беременной женщины (пункты «г», «д» части 2 статьи 105 УК РФ).

Трагедия случилась 18 августа 2022 года в одной из квартир дома на улице Краснознаменной. В ходе конфликта мужчина распылил в лицо потерпевшей аэрозольный баллончик и нанес беременной женщине несколько ударов ножом. Все происходило в присутствии ее четырехлетней дочери.

2 августа дело было направлено в Челябинский областной суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

«Экспертами комиссии ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского“ установлено, что расстройства психики обвиняемого выражены не столь значительно и не лишали его способности в полной мере осознавать опасность своих действий», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

По данным ИА «Первое областное», обвиняемый Сергей М. дружил с погибшей с детства и любил ее. Девушка вышла замуж, но продолжала общаться с Сергеем. Мужчина часто бывал в гостях у ее семьи и даже ухаживал за маленькой дочкой возлюбленной, однако ответных чувств не получил. В какой-то момент потерпевшая устала от навязчивости друга и попросила его не приходить. «Ухажер» не сдавался, караулил женщину у подъезда и решился на убийство.

Дело рассмотрит Челябинский облсуд.