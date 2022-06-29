В Челябинске мужчина пойдет под суд за телефонное мошенничество на 6 млн рублей

Выявлено 17 преступных эпизодов

Прокуратура Тракторозаводского района направила в суд уголовное дело 21-летнего челябинца. Его обвиняют в мошенничестве (части 3, 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, соучастник обвиняемого звонил потерпевшим по легенде «ваш родственник попал в ДТП» и сообщал о необходимости передачи денег с целью избежать уголовной ответственности.

«После чего обвиняемый, выступая курьером, забирал у потерпевших деньги и получал от неустановленного лица вознаграждение. Всего обвиняемый совершил, по версии следствия, 17 преступлений, причинив жителям Челябинска материальный ущерб более 6 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Миньяра Челябинской области отдала мошенникам 440 тысяч рублей за якобы спасение своего сына, который попал в ДТП.

Челябинка, напуганная таким звонком, отдала 300 тысяч рублей мошенникам.

