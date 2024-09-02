В Челябинске мужчина пойдет под суд за сбыт поддельной валюты

Обвиняемый продал доллары и евро сотруднику правоохранительных органов

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Челябинска. Его обвиняют в хранении и сбыте поддельной валюты. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемый в 2022 году приобрел у неустановленного лица поддельные купюры 2,5 тысячи долларов и 50 евро.

«После чего в 2024 году продал их за общую сумму 100 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Дело рассмотрят в Калининском районном суде.