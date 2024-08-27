В Челябинске мужчина пойдет под суд за сбыт контрафактного табака

У обвиняемого изъяли более 15 тысяч пачек сигарет

Следователи отдела полиции «Ленинский» УМВД по Челябинску завершили расследование уголовного дела 31-летнего мужчины. Он пойдет под суд за хранение и сбыт табачной продукции без маркировки (статья 171.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый хранил сигареты на своем садовом участке и доставлял в торговые павильоны Ленинского района.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили и изъяли более 15 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 2,2 миллиона рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд.