В Челябинске мужчина пойдет под суд за публикации интимных фото бывшей девушки

Обвиняемый создавал профили в соцсетях и публично комментировал пикантные материалы

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сегодня, 21 марта, рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, обвиняемый жил с потерпевшей и она добровольно отправляла ему свои интимные фото и видео. В марте 2022 года в паре случились разногласия. На фоне личной неприязни к девушке челябинец создал профили в социальных сетях под ее именем и размещал на страничках пикантные материалы экс-возлюбленной и комментировал их.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал наш сайт, мировой судья судебного участка № 5 Советского района Челябинска вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни.