В Челябинске мужчина пойдет под суд за поставку немаркированных сигарет на три миллиона рублей

Табак продавался в павильоне

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В Ленинский районный суд Челябинска направлено уголовное дело 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в сбыте немаркированных сигарет (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в ГУ МВД по региону.

Контрафактные изделия продавались в торговом павильоне «Табак» в Ленинском районе.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции из торгового павильона и гаражного бокса изъяли более 24,5 тысячи пачек немаркированных сигарет на общую сумму более трех миллионов рублей», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, немаркированные сигареты на 1,8 млн рублей изъяли у двух жителей Челябинской области.