В Челябинске мужчина пойдет под суд за организацию нарколаборатории

У обвиняемого изъяли 23 килограмма запрещенных веществ

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело местного жителя. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и сопутствующих преступлениях. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый вместе со сводным братом в гараже поселка Шершни организовали лабораторию по производству мефедрона.

«Там мужчины незаконно произвели не менее 18 кг наркотиков и сбыли через тайники-закладки. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота прекурсоры массой 564 грамма и мефедрон массой свыше 4,3 кг», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении южноуральца возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт и производство наркотических средств»), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств»), части 2 статьи 228.3 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств»), части 2 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»), части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.

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