В Челябинске мужчина пойдет под суд за ограбление пенсионерки на улице

Ущерб потерпевшей превысил 256 тысяч рублей

Прокуратура Курчатовского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в ограблении 77-летней женщины. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 9 марта обвиняемый обратил внимание на крупную сумму денег в кошельке пенсионерки. Женщина расплачивалась за лекарства в аптеке. Мужчина решил проследить за потерпевшей, на улице вырвал из ее рук пакет и скрылся. Оказалось, что в пакете пенсионерка несла еще 240 тысяч рублей — она собиралась в магазин за шкафом и холодильником.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по пунктам «г», «д» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Расследование окончено, материалы переданы в Курчатовский райсуд.