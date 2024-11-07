В Челябинске мужчина пойдет под суд за незаконный вывод валюты на 17 млн рублей

В банки обвиняемый предоставлял подложные документы

Следователи челябинского УМВД окончили расследование уголовных дел о незаконном образовании юридического лица, неправомерном обороте средств платежей и совершение валютных операций на счета нерезидентов (статьи 173 УК РФ, 187 УК РФ, 193 УК РФ). Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в городской полиции.

По версии следствия, 33-летний обвиняемый вместе с подельником (его личность пока не установлена) открывали валютные расчетные счета на подконтрольное юридическое лицо.

На эти счета они зачисляли валюту, предоставляя в банки Челябинска ложные сведения о договорах поставок запчастей и деталей для бытовой техники. Фактически товар в РФ не поставлялся, а деньги выводили за пределы страны. Всего в российском эквиваленте выведено более 17 миллионов рублей.

Дело передано в Центральный районный суд.