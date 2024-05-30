В Челябинске мужчина пойдет под суд за незаконный оборот подслушивающих устройств

Техника была замаскирована под авторучки и флешки

В Челябинске окончено расследование уголовного дела о незаконном обороте специальных технических средств (статья 138 УК РФ). Под суд пойдет 37-летний местный житель, сообщили в УФСБ по региону.

По версии следствия, обвиняемый заказал в интернете устройства, выполненные в виде зажигалки, авторучки, наручных часов, автомобильных ключей-брелоков, флеш-карт, блоков зарядных устройств, которые были оборудованы камерами и диктофоном. Это оборудование он успел продать.

«В результате дальнейшего проведения следственных действий у мужчины изъято 44 аналогичных устройства», — сообщили в ведомстве.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и регионального ГУ МВД России, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.