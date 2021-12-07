В Челябинске мужчина пойдет под суд за незаконную рыбалку

Обвиняемый выловил 16 лещей в Шершневском водохранилище

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по делу 49-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной ловле рыбы.

По данным следствия, мужчина 5 мая выловил из Шершневского водохранилища 16 лещей, достоверно зная, что рыбалка в период нереста запрещена.

«Он был задержан сотрудниками отдела государственного контроля, надзора, охраны биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на водной глади водохранилища», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении рыбака было возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 256 УК РФ («Незаконный вылов водных биологических ресурсов»).

Материалы дела направлены мировому судье судебного участка № 2 Центрального района Челябинска. Ущерб в 16 тысяч рублей обвиняемый возместил полностью.