В Челябинске мужчина пойдет под суд за незаконную рыбалку на озере Смолино

Размер ущерба составил 28 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконной добыче водных ресурсов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в сентябре обвиняемый рыбачил на озере Смолино, используя запрещенные орудия улова — лесковые сети. Ему удалось выловить шесть окуней, щуку, шесть лещей, 15 раков и 84 особи плотвы. Ущерб составил свыше 28 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «г» части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применение запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, на особо охраняемых природных территориях»).

Расследование дела окончено, материалы направлены в суд. Накануне на пресс-конференции начальник управления охраны федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Минэкологии области Андрей Питовин рассказал о том, какие правила охоты южноуральцы нарушали в 2021 году.