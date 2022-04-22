В Челябинске мужчина пойдет под суд за мошенничество на 8,6 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый был посредником в передаче взятки и присвоил деньги

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Челябинска. Он пойдет под суд за мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ ). Об этом сегодня, 22 апреля, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Все началось с итоговой выездной проверки одного из коммерческих предприятий Магнитогорска. Был установлен факт уклонения организации от уплаты налогов на сумму свыше 118 миллионов рублей.

Руководитель организации передал обвиняемому через знакомых 8,6 миллиона рублей. Мужчина долен был отдать эти деньги в качестве взятки сотрудникам УФНС.

«При этом обвиняемый не собирался передавать взятку и фактически не имел такой возможности. В марте 2021 года он, получив у здания УФНС России по Челябинской области от знакомых потерпевшего указанные денежные средства, инсценировал перед ними свое задержание сотрудниками правоохранительных органов и скрылся с деньгами», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.