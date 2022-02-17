В Челябинске мужчина пойдет под суд за кражу сумочки с украшениями в самолете

Ущерб пострадавшая оценила в 70 тысяч рублей

В Челябинске завершили расследование в отношении 64-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже сумки пассажирки самолета. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

В аэропорту Челябинска 70-летняя пассажирка рейса Сочи — Челябинск заявила о пропаже сумки с документами, банковскими картами и ювелирными изделиями. Оказалось, что имущество присвоил пассажир самолета, который летел рядом с потерпевшей. На борту самолета сумку не обнаружили. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже — им оказался 64-летний житель Челябинска.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«Расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу», — рассказали в транспортной полиции.

Потерпевшая оценила ущерб в 70 тысяч рублей.