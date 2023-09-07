В Челябинске мужчина пойдет под суд за кражу более 400 тысяч рублей в аэропорту

Обвиняемый присвоил поясную сумку пассажира

Следственное подразделение Южно-Уральского линейного управления МВД РФ направило в суд уголовное дело 62-летнего челябинца. Его обвиняют в краже (статья 158 УК РФ) сумки с деньгами в аэропорту, сообщили в пресс-службе ведомства. ЧП случилось в апреле. Потерпевший обратился в полицию после того, как прибыл из Челябинска в Санкт-Петербург и не обнаружил поясную сумку, в которой находились 410 тысяч рублей и банковские карты.

«Просмотрев записи с камер наблюдения, установленных в зале ожидания аэропорта, стражи порядка выяснили личность подозреваемого в хищении чужого имущества. Из материалов дела следует, что в день предполагаемой кражи подозреваемый ожидал рейс до Москвы в зоне вылета. В какой-то момент мужчина обратил внимание на оставленную без присмотра другими пассажирами поясную сумку. Вместо того, чтобы передать ее сотрудникам аэропорта, мужчина улетел с чужими деньгами в столицу», — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Часть денег обвиняемый успел потратить на личные нужды.