В Челябинске мужчина пойдет под суд за кражи крышек канализационных люков

Ущерб МУП ПОВВ Челябинска составил свыше 12 тысяч рублей

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже крышек канализационных люков. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в сентябре ранее судимый обвиняемый вместе со своим знакомым похитили два металлических канализационных люка около дома № 86 по улице Комарова. Похищенное они увезли на автомобиле NISSAN X-trail.

«В ходе предварительного расследования ущерб в 12 тысяч рублей возмещен в полном объеме», — рассказали в прокуратуре области.

Уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске участились кражи люков, возможно, речь идет о серии преступлений. По словам главы города Натальи Котовой, кто-то делает это намеренно, чтобы навредить горожанам.

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