В Челябинске мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство 18-летней давности

Преследование второго обвиняемого прекращено в связи с его смертью

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвинили в разбое, изнасиловании и убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в мае 2003 года обвиняемые напали на незнакомую женщину рядом с заброшенным зданием в Металлургическом районе Челябинска. Они изнасиловали жертву, затем убили и похитили ее личные вещи. Тело женщины обвиняемые спрятали в подвале.

«По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены более 10 экспертиз: медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая, биологическая и др. Допрошено более 30 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности», — рассказали в региональном СУ СКР.

В отношении челябинцев были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»), пунктам «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

Преследование в отношении одного из обвиняемых прекращено в связи с его смертью. Второй участник преступления пойдет под суд.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники СКР предъявили обвинение жителю Златоуста, который признался, что 23 года назад изнасиловал и убил 38-летнюю женщину.