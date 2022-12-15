В Челябинске мужчина пойдет под суд за издевательства над шпицем

Собака потеряла зрение

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело 33-летнего мужчины. Его обвиняют в жестоком обращении с животным (статья 245 УК РФ). Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый издевался над кобелем породы шпиц, а в октябре ударил собаку ногой так, что она лишилась зрения.

«В ходе расследования семья обвиняемого частично оплатила лечение собаки на сумму 10 тысяч рублей, от владения им отказалась, собака передана другому владельцу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ранее мужчина неоднократно судим.

В Челябинске мировой судья участка № 2 Советского района вынес приговор местному жителю, который жестоко расправился с бездомной таксой.

