В Челябинске мужчина пойдет под суд за избиение пожилой матери до смерти

Обвиняемый ранее судим за сбыт наркотиков

Прокуратура Ленинского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2021 года находился в состоянии алкогольного опьянения и жестоко избил свою 71-летнюю мать. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась.

«Обвиняемый ранее судим за разбой и незаконный сбыт наркотических средств, после освобождения из мест лишения свободы находился под административным надзором. В ходе следствия заключен под стражу», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Дело направлено в Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 57-летнего мужчины, который до смерти избил свою мать.

Челябинский областной суд по ходатайству прокурора ужесточил наказание мужчине, который поджег диван в ходе ссоры со своей 91-летней бабушкой. Женщина скончалась от ожогов. Дело переквалифицировали на статью 111 УК РФ и назначили виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

