В Челябинске мужчина пойдет под суд за избиение 15-летней школьницы в автобусе

Дебошир ударил и заступившуюся за девочку пассажирку

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело 37-летнего мужчины, который дважды ударил по голове 15-летнюю девочку в автобусе № 64. Нападавшего будут судить по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования»). Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 12 апреля обвиняемый пил спиртное из жестяной банки в автобусе, нецензурно выражался и нарушал общественный порядок. 15-летняя школьница сделал ему замечание и начала снимать происходящее на камеру телефона. В ходе конфликта мужчина дважды ударил девочку по голове, а в заступившуюся за нее женщину бросил жестяную банку.

Мужчина ранее дважды судим, в том числе за кражу.

Уголовное дело рассмотрит Калининский городской суд.